عمرها 24 عاماً ولم تتزوج.. هل يمكنها التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المواطن أو المواطنة التسجيل كأفراد مستقلين وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطنة وجهت سؤالا مفاده: “أنا عمري ٢٤ هل يشملني حساب المواطن بنت عازبة؟”.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك.

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن بالأمس، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.