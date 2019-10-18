عمر السومة: سعيد لكسرنا القاعدة وأخيرًا انتصرنا في جدة

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب السوري عمر السومة، نجم الأهلي، عن سعادته البالغة، وذلك بعد الفوز اليوم على التعاون بثلاثية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث السومة بعد المباراة قائلًا: سعيد لكسرنا القاعدة لأنه في الفترة الماضية الأهلي كان يخسر أو يتعادل بعد أي توقف دولي، وكان من المهم لنا تحقيق الفوز الأول في جدة هذا الموسم بعد العثرات الأخيرة.

وتابع السومة: أريد شكر صالح المحمدي على الفترة التي قضاها مع الأهلي، والرجل لم يُقصر ونعلم تمامًا أنه سيكون داعمًا للفريق الأهلاوي حتى وإن لم يكن متواجدًا معنا بالفريق الأول.

وأضاف السومة: نحن ننتظر كريستيان جروس والفريق الحالي للأهلي كان أقوى من الفريق المتوج بلقب الدوري موسم 2015-2016، ونسعى معه لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وقدم المهاجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، أداءً أكثر من رائع في مباراة الأهلي والتعاون، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى دفاع نادي التعاون أمام تحركات واختراقات النجم عمر السومة، حيث نجح المهاجم السوري في إحراز الهدف الثالث للراقي عند حلول الدقيقة السبعين من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد.

وبعد هدف عمر السومة في التعاون، يعيش النجم السوري في حالة توهج تهديفي في الفترة الحالية، حيث نجح عمر السومة في إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” مع المنتخب السوري في لقاء غوام ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 يوم الثلاثاء الماضي.

وعاد عمر السومة اليوم 18 أكتوبر في مباراة التعاون ليُسجل هدفًا رائعًا للأهلي بعد ثلاثة أيام من تألقه مع منتخب سوريا.