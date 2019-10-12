عمر السومة ينتظر جروس على “نار”

المواطن - محمد سمعه

يقترب النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، من التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس؛ وذلك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وسيكون السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول بالأهلي، الأكثر سعادة بعودة جروس، حيث خلال الولايتين السابقتين للمدرب السويسري مع الراقي تألق السومة بشكل لافت للأنظار في الدوري السعودي وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال ولاية جروس الأولى مع الأهلي، تُوج السومة بلقب هداف دوري المحترفين مرتين موسمي 2014- 2015 و2015- 2016.

وفي الولاية الثانية لجروس حصل السومة كذلك على لقب هداف دوري المحترفين في موسم 2016- 2017.

وتعرض السومة لمشاكل عديدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش تسببت في خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تراجع نتائج الراقي في أول ثلاث جولات من دوري المحترفين.

وجرى في عُرف كرة القدم أن المدرب الذي يترك فريقه ثم يعود له مرة أخرى لا يحقق نجاحات كبيرة كما فعل أول مرة، وهذا الأمر ينطبق على جروس الذي حقق مع الأهلي نتائج رائعة في موسم 2015- 2016 بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد جروس في موسم 2016- 2017 لكنه لم يحقق نجاحات مع الأهلي ليرحل بعد ذلك لتدريب الزمالك المصري.