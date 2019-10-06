عمر هوساوي: سأعتزل الكرة في هذا الفريق بعد 3 أعوام

المواطن - محمد سمعه

قال المدافع عمر هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر: إنه سيعتزل كرة القدم بعد ثلاثة أعوام من الآن.

وتحدث هوساوي عن موعد إنهاء مسيرته قائلًا: قررت اعتزال كرة القدم بعد 3 أعوام من الآن، ووقتها سأكون لاعبًا في نادي النصر أيضًا.

وكان اللاعب عمر هوساوي، مدافع نادي النصر، قرر اعتزال اللعب دوليًّا، الخميس الماضي بعد أن كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال عمر هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز؛ فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع عمر هوساوي تغريدته قائلًا: “في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي”.

ولعب عمر هوساوي مع المنتخب السعودي 47 مباراة دولية، كما نجح كذلك في إحراز ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، حيث سجل عمر هوساوي أهدافه في شباك منتخبات ”اليابان ومولدوفا ولبنان”.

وكان عمر هوساوي بدأ مسيرته مع المنتخب السعودي قبل ست سنوات، كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس الخليج عامي 2014 و2017، ولعب تصفيات كأس العالم نسختي 2018 و2022.

وشارك عمر هوساوي كذلك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2015، وحصل على شارة قيادة الأخضر في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.