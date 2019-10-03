عمر هوساوي يعتزل اللعب الدولي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، عمر هوساوي عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، اليوم الخميس.

وقال عمر هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع نجم النصر تغريدته قائلًا: “في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي”.

ولعب عمر هوساوي 31 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بواقع 2682 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين، ولم يتمكن من صناعة أي هدف.