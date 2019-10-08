عملية أمريكية خاصة تنتهي بمقتل عاصم عمر

عملية أمريكية خاصة تنتهي بمقتل عاصم عمر

2019/10/09
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الثلاثاء، عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر، إثر عملية أمريكية خاصة.

وأوضحت البنتاجون أن غارة أمريكية تمت ليل 22- 23 سبتمبر الماضي على موقع لطالبان في ولاية هلمند الأفغانية أدت إلى مقتل القيادي، وقامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.

وقالت السلطات الأفغانية: إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيًّا، بينهم أطفال، قُتلوا في ضربة جوية خلال العملية.

وأفادت مديرية الأمن الباكستانية أن من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة رجلًا يدعى “ريحان”، مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

وبموجب خطة انسحاب تأخر تنفيذها بين الولايات المتحدة وطالبان، وافقت واشنطن على سحب جنود من أفغانستان شرط التزام حركة التمرد بضمانات أمنية وقطع كل صلة لها بتنظيم القاعدة.


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