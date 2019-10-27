عناية لرعاية اليتيم يدرب فتيات بناء على مهارات الحياة

المواطن - الشرقية

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي برنامج عناية لرعاية اليتيم والذي يستهدف 22 فتاة من اليتيمات المنتسبات للجمعية تتراوح أعمارهن بين الـ10 إلى 12 سنة، ويستمر لثلاثة أشهر ويقدم للفتيات ساعات تدريبية معتمدة في عدة مجالات معرفية ومهارية وغرس القيم.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي: أن البرنامج يهدف إلى تطوير الفتيات المشاركات وصقل مواهبهن وتزويدهن بالمهارات الحياتية حيث ينقسم البرنامج إلى أربعة محاور رئيسية (إيماني – قيمي – اجتماعي – مهاري)، وتم اختيار هذه المحاور بعناية من قبل متخصصين في هذا المجال لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من البرنامج للمشاركات ونتطلع بأن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية لبناتنا المشاركات ويكون سببًا في تميزهن وتطوير قدراتهن وتنمية مهاراتهن.

وأضاف الخالدي: يأتي هذا البرنامج بالشراكة مع أوقاف الضحيّان إحدى مبادرات اتفاقية تعميق أثر القطاع غير الربحي في مجال رعاية الأيتام ونقدم الشكر والتقدير للشركاء على مساندتهم لجمعية بناء لتنفيذ برامجها وخدمة المنتسبين لها من أسر الأيتام بالمنطقة الشرقية.