عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

2019/10/05
الساعة 12:24 مساءً
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المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الخمسة أيام الماضية.
وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليًا الكميات المعتادة للعملاء التي تقارب ( 850 ) ألف متر مكعب يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة، مبيناً أنه تم إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة وأدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي التي تم بها دعم المشتركين خلال فترة توقف ضخ المياه المحلاة.
وأكد المهندس الشراري أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلاة من المصدر.


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