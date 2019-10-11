عودة كريستيان جروس تُهدد #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة: إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ مهتم بالتعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بعد إقالة الكرواتي برانو إيفانكوفيتش.

ومنذ إقالة كريستيان جروس من تدريب نادي الزمالك المصري، لم يتولَّ المدرب السويسري تدريب أي فريق.

وجرى في عُرف كرة القدم أن المدرب الذي يترك فريقه ثم يعود له مرة أخرى لا يحقق نجاحات كبيرة كما فعل أول مرة، وهذا الأمر ينطبق على جروس الذي حقق مع الأهلي نتائج رائعة في موسم 2015- 2016 بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الموسم التاريخي الذي حقق فيه الراقي الثنائية، رحل جروس عن تدريب الأهلي وعاد مجددًا في موسم 2016- 2017، لكنه لم يترك بصمة جيدة ليرحل بعد ذلك وينتقل لتدريب نادي الزمالك.

وما يؤكد قاعدة أن المدرب لا ينجح للمرة الثانية مع ناديه القديم، هو ما يحدث للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد فقد درب الفريق الاتحادي في عام 2018، وتألق حتى تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي، ثم رحل وعاد مرة أخرى في يناير من عام 2019، لكنه حقق نتائج سلبية جعلت جمهور الاتحاد يُطالب بإقالته.

يذكر أن جروس تُوج مع الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في موسم 2018- 2019.