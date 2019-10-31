عون يقدم للمتظاهرين كشف حساب ويكشف ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة

المواطن - متابعة

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، الخميس، إنه يقدم للشعب اللبناني كشف حساب صار ضروريًا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت أخيرًا.

وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الطريق لمكافحة الفساد في لبنان طويل، متعهدًا بنقل لبنان من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية.

وقال في كلمة متلفزة لمتظاهري لبنان إن مكافحة الفساد عمل دؤوب مستمر في بلد تجذر فيه الفساد، وأعرب عن تصميمه على مكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين القائمة وتشريع قوانين جديدة.

وأضاف الرئيس اللبناني أن الحكومة الجديدة سيتم اختيارها وفقًا للكفاءة وليس لها أي ولاء سياسي.

وطالب بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين.

وشدد على أن الاستقرار الأمني في لبنان يمثل أولوية لرئاسة البلاد، متعهدًا بالعمل على محاربة الطائفية من خلال تشريعات جديدة، وأولها قانون موحد للأحوال الشخصية.

وذكر أن الخطة الاقتصادية في لبنان لا تزال تنتظر الإقرار.

وأوضح عون أن الحكومة المستقيلة كان عليها أن تنصرف لمعالجة الأزمات وأولها وضع لبنان الاقتصادي.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات خاصة، وأن الحكومة المستقيلة عانت من شرط الإجماع الذي حال دون التوصل إلى قرارات.

وطالب باختيار الوزراء في الحكومة الجديدة بناء على الكفاءة وليس الولاءات السياسية.