غاب متعهد النقل المدرسي فتعطل طلاب العين منذ أسبوع.. وتعليم المخواة يتفاعل
الأهالي طالبوا بتوفير حافلة صغيرة تناسب الطرق الضيقة

غاب متعهد النقل المدرسي فتعطل طلاب العين منذ أسبوع.. وتعليم المخواة يتفاعل

2019/10/13
الساعة 6:08 مساءً
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

توقف النقل التعليمي عن طلاب قرية العين منذ أسبوع، ما سبب مشقة وتعبًا لأولياء أمور الطلاب في نقلهم رغم تواصلهم مع جهات الاختصاص إلا أنها لم تحرك ساكنًا.

وطالب الأهالي عبر ” المواطن ” بتوفير حافلات جديدة ومناسبة لعدد الطلاب؛ حيث إن الحافلة التي كانت تنقل الطلاب كبيرة جدًا (٦٥ كرسي) مؤكدين أن مرورها عبر الطرق الضيقة فيه خطورة على حياة الطلاب؛ كما أن الحافلة لا تتوفر بها أيًا من مقومات الأمن والسلامة وقديمة ومتهالكة.

وقال الأهالي: لا بد من تدخل المسؤولين بإدارة التعليم بمحافظة المخواة لمتابعة معاناتنا مع الشركة المسؤولة ومتعهد النقل؛ وشركة تطوير للنقل التعليمي وتحمل مسؤولية أي مخاطر أو أضرار قد تلحق بالطلاب مستقبلًا؛ والعمل على تشكيل لجان للمتابعة والإشراف وتحديد المسارات الصحيحة؛ مع ضرورة توفير حافلات جديدة مناسبة لعدد الطلاب.

وفي تجاوب لمعاناة الطلاب أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ ” المواطن ” أنه تم رصد الغياب ورفعه لشركة تطوير للمعالجة وبعد المتابعة من قِبل الإدارة مع شركة تطوير فقد تم التعاقد مع متعهدين لنقل الطلاب.


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