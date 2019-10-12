غارات التحالف تقتل عشرات الحوثيين في حجة

غارات التحالف تقتل عشرات الحوثيين في حجة

2019/10/12
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

لقي العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم في سلسلة ضربات جوية نفذتها طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن ضد تجمعات المليشيا الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت نحو سبع غارات على مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستب كما استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية حرض.
وأوضح المصدر أن الغارات أسفرت وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية المتمردة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.


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