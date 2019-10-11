غارمن تطلق ساعة ذكية لأصحاب السيارات الفارهة

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أطلقت شركة غارمن الساعة الذكية Mercedes-Benz Vivoactive 3، التي تهدف إلى توفير المزيد من درجات الراحة لأصحاب سيارات العلامة الألمانية الشهيرة.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من التصميمات لأوجه الساعة Watch Faces المثبتة مسبقًا، بما في ذلك تصميم مرسيدس بنز الحصري مع النجمة الشهيرة شعار الشركة الألمانية، علاوة على أنه يمكن مواءمة الساعة الذكية Vivoactive 3 حسب المتطلبات الفردية.

وتمتاز الساعة Mercedes-Benz Vivoactive 3 الجديدة بمقاومة الماء وفقًا لمعيار 5 ATM، مع دعم وظيفة “Energizing Package” و”Energizing Package Plus”، ومن خلال قراءة مستوى التوتر ومعدل نبضات القلب يتم تنشيط وظائف التجهيز الخاص، من أجل الحصول على اقتراحات بتفعيل برامج الحيوية والاسترخاء.

وتتصل الساعة الذكية بنظام التليماتيك بالسيارة عن طريق تطبيق Mercedes me والهاتف الذكي، كما أنها تقوم بنقل بيانات معدل النبض إلى شاشة السيارة، كما يتم احتساب البيانات الحيوية مثل مستوى التوتر أو جودة النوم، إلى جانب بيانات البيئة وبيانات السيارة من أجل التوصية ببرنامج نشاط أو استرخاء يتناسب مع الحالة الفردية، ويتضمن هذا البرنامج تشغيل الموسيقى والإضاءة المحيطة ووظائف التدليك، حسب تجهيزات السيارة، ومن أجل الاستمتاع بقيادة أكثر راحة.

وأعلنت شركة غارمن عن توافر الساعة الذكية الجديدة Mercedes-Benz Vivoactive 3 الجديدة باللون الأبيض مع الفضي أو الأسود مع الفضي وبسعر يبلغ 230 يورو.