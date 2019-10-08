غبار جدة ينقل 242 شخصًا إلى المستشفيات معظمهم من الأطفال

المواطن - جدة

تسببت موجة الغبار التي ضربت جدة مساء أمس في نقل المئات إلى المستشفيات خاصة الأطفال.

وقالت صحة جدة في بيان مقتضب لها: مستشفيات صحة جدة تستقبل ما يقارب من 242 حالة بسبب موجة الغبار.

وأوضح أن معظم المصابين من الأطفال ممن يعانون من أمراض الربو المزمن وأمراض الجهاز التنفسي، وتم علاجهم وإعطاؤهم الأدوية اللازمة.

وكانت جدة تعرضت لموجة من الغبار الجداري مساء أمس فيما تتوقع الأرصاد أن تتواصل هذه الحالة الجوية لعدة ساعات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى “50 كم/ساعة” أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة “قد تكون رعدية” على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.