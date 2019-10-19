غداً.. فتح باب القبول والتسجيل في الجوازات على رتبة جندي

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن غداً الأحد، موعد فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي في عدة مدن.

الشروط :

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– يفضل من لدية دورات في اللغات الأجنبية ويشمل ذلك لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم

وأشارت الجوازات إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21 /2 /1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 25 /2 /1441هـ من خلال الرابط التالي (هنا).