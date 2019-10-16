غدًا.. انطلاق رالي القصيم وابن سعيدان ويزيد الراجحي يتصدران الترشيحات

المواطن - حسن عسيري

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي القصيم الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر الجاري تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة نخبة من أبطال الراليات في الوطن العربي والعالم.

وستكون المنافسة شرسة على لقب الجولة الثانية من البطولة بعد إعلان قائمة المشاركين، والتي يأتي في مقدمتها السائق السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي باولو فيوزا على متن سيارته الميني، حيث يدخل منتشيًا بتصدره لائحة الترتيب العام بعد فوزه في الجولة الأولى من البطولة، ومن المتوقع أن يلاقي بن سعيدان منافسة شرسة من مواطنه يزيد الراجحي العائد لروزنامة المشاركات المحلية.

وثمّن ابن سعيدان الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرياضة السعودية، ومنها رياضة السيارات، من لدن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مؤكدًا استعداده التام لخوض غمار التحدي والحفاظ على صدارة البطولة من بوابة القصيم.

ووجه ابن سعيدان في الوقت ذاته الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعمهما المتواصل للسائقين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في سبيل تطوير رياضة السيارات وتحفيز الشباب للمشاركة وإبراز مواهبهم في الأماكن المخصصة.

وتمنى ابن سعيدان في ختام حديثه السلامة والتوفيق لجميع المشاركين، آملًا أن يجتذب رالي القصيم أكبر عدد من جماهير ومحبي هذه الرياضة.

الجدير ذكره أن المرحلة الاستعراضية ستنطلق من وهطان جنوب مدينة بريدة بطول 3.5 كم، فيما ستنطلق المرحلة الأولى من أم سدرة لمسافة 170 كم، أما المرحلة الثانية فستنطلق من الشماسية لمسافة 200 كم.