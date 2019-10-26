غدًا.. فتح القبول والتسجيل للدورات العسكرية بـ الأمن العام على رتبة جندي

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي” للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

الشروط:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألّا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألَّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأهابت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالجميع تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفٍ الشروط.

يبدأ التقديم من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 1441/02/28هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 1441/3/03هـ (من هنا).