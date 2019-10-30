غراهام: تركيا تخلق مشاكل لنا وأرودغان خلق فوضى

المواطن - متابعة

رحب السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، بقرارات مجلس النواب ضد تركيا، متوقعًا أن يستجيب الكونغرس للإجماع الساحق من الحزبين في مجلس النواب على فرض عقوبات ضد تركيا.

وقال غراهام على حسابه في تويتر “إنه على استعداد لتناول مشروع قانون مجلس النواب كما أقروه”.

وأضاف: أتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ هذه القضية وأعلم أَن تركيا يجب أَن تتوقع بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة لن تقف على الخطوط الجانبية لأن تركيا تخلق مشاكل لنا ولحلفائنا.

وتابع “خلق أردوغان هذه الفوضى ويحتاج لإصلاحها.. يعتزم الكونغرس الوقوف إلى جانب الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية الذين ساعدونا في تدمير داعش ضد العدوان التركي”.

ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، حيث سيفرض المشروع عقوبات مالية وتعليقاً للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا على سوريا، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة.