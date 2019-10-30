غربلة أهلاوية لعلاج الأخطاء الكارثية

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إجراء غربلة في التشكيلة الأهلاوية، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر جروس إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الأهلي من أجل الفوز على الاتحاد خاصة أن جروس ولاعبي الراقي تعرضوا لانتقادات عديدة بعد الخسارة من نادي الحزم يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد الخسارة من الحزم، أطلقت جماهير الأهلي وسمًا عبر تويتر بعنوان “جروس راجع يجدد المواجع”، وذلك بسبب أن أداء الراقي أمام الحزم لم يكن جيدًا عكس أداء الأهلي في المباريات الأربع السابقة، والتي خاضها تحت قيادة مدربه السابق صالح المحمدي.

وتحدثت جماهير الأهلي خلال الهاشتاق عن حسرتها على رحيل صالح المحمدي الذي كان يُقدم مستويات طيبة مع الأهلي، والقدوم بجروس في وقت غير مناسب، حيث قال المعظم من جمهور الراقي: إن جروس لن يُضيف إلا المواجع لفريق الأهلي في المرحلة المقبلة.

وستنطلق مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة غدًا الخميس في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة.