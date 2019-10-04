غرفة الرياض تطرح 260 #وظيفة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (260) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– تضاريس نجد.

– شركة دانة الأرياف.

– شركة الفؤادية للمقاولات.

– هوني مون.

– شركة كنتال الطبية والتجارية.

– ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين.

– شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة.

– شركة الكفاءات العالية.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممثل علاقات عملاء.

. موظف إدارة دخول.

. بائع.

. مندوب مبيعات.

. ممثل علاقات كومية.

. مندوب مشتريات.

. مساعد طباخ.

. محاسب.

. مدير طباخين.

. مهندس مدني.

. مهندس كهربائي.

. مهندس ميكانيكي.

. مهندس اتصالات.

. فني سلامة.

. مشرف جودة.

. موظف تقنية معلومات.

. مسوقة.

. منسقة.

. مسوقة ميدانية.

. موظفة استقبال.

. مساعدة تنفيذية.

. مندوبة مبيعات.

. مساعدة طباخ.

. مساعدة تسويق.

. مندوبة مبيعات.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)