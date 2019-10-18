غرفة الرياض تطرح 408 #وظائف للرجال والنساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (408) وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة كدن العالمية.

– أكاديمية الجزيرة.

– شركة المطاعم الأهلية (أمريكانا).

– شركة التيرف السعودية.

– شركة كرز لنن.

– مؤسسة ركن سانية.

– شركة أسواق التميمي.

– شركة سمسا إكسبريس.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي موارد بشرية.

. موظف استقبال عام.

. مساعد فني إنتاج.

. محاسب زبائن.

. حارس أمن.

. محضر قهوة.

.أمين صندوق.

. مسؤول مراقبة المخزون.

. منسق أسعار.

. مصفف بضائع.

. كاشير.

. مشرف.

. ممثلة مبيعات.

. موظفة خدمة عملاء.

. مساعدة مبيعات.

. محاسبة.

. مشرفة.

. مسؤولة مركز اتصال.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)