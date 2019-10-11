غرفة الرياض تطرح 744 #وظيفة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (744) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 9 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة.

– شركة وعد المصادر للتشغيل والصيانة.

– شركة العليان للخدمات الغذائية.

– شركة زيد الحسين.

– شركة دكتور كيف القابضة.

– شركة الرميزان للذهب والمجوهرات.

– شركة المأكولات السريعة (البيك).

– فندق حياة ريجنسي الرياض العليا.

– شركة أسواق التميمي.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. قائد عملاء.

. كاشير.

. مشرف أمن.

. ممثل مبيعات.

. مقدم خدمة.

. مشرف فرع.

. مدير فرع.

. حارس أمن.

. كاتب مشتريات.

. موظف خدمة عملاء.

. مدير مبيعات.

. مدير أمن.

. موظف طاقم خدمة.

. مدير وردية.

. مساعد مدير.

. مدير منطقة.

. محاسب.

. مصفف.

. محاسبة.

. مسؤولة شؤون موظفين.

. موظفة طاقم خدمة.

. قائدة فريق.

. مديرة وردية.

. مساعدة مدير.

. مديرة مطعم.

. مديرة منطقة.

. بائعة ذهب ومجوهرات.

. مقدمة خدمة.

. مديرة فرع.

. مديرة مجموعة فروع.

. موظفة خدمة عملاء- المكاتب الأمامية.

. موظفة خدمة عملاء- مركز الاتصال.

. منسقة- قسم المبيعات.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)