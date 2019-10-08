غضب رئيس #الفيصلي يُهدد إقامة مباراة النصر بموعدها

المواطن - محمد سمعه

عاد فهد المدلج، رئيس النادي الفيصلي، من جديد لإبداء عدم رضاه على قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتحديد موعد مباراة النصر في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون العودة لمجلس إدارة الفيصلي.

وكانت لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة النصر والفيصلي في السادس من نوفمبر المقبل بعدما تم تأجيل إقامتها السبت الماضي؛ بسبب انشغال الملاعب في الرياض بالتجهيزات استعدادًا لموسم الرياض الذي ينطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري.

وقال فهد المدلج في تصريحات إعلامية: لجنة المسابقات لم يتواصلوا معنا بخصوص تأجيل مباراتنا ضد النصر والتوقف لمدة 24 يومًا مُضر لنا، ولم يأخذوا رأينا في الموعد الجديد للمباراة.

وإذا استمر اعتراض رئيس الفيصلي فإن هذا يُهدد إقامة مباراة النصر في موعدها المقرر له السادس من نوفمبر، خاصة أن الفيصلي كان أبدى رفضه تأجيل المباراة لأكثر من 24 ساعة بعد تأجيل إقامتها في الخامس من أكتوبر الجاري.

ويحتل النادي الفيصلي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.