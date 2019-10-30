غوليرمي يخطف الأنظار مع #الوحدة
بعد ظهوره بمستوى مميز

غوليرمي يخطف الأنظار مع #الوحدة

2019/10/30
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي ماركوس غوليرمي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لما قدمه نجم خط الوسط، غوليرمي مع الوحدة منذ انضمامه إلى صفوفه في يونيو عام 2018.

ولعب غوليرمي، صاحب الـ24 عامًا، 38 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وقام بصناعة 4 آخرين، ونجح في تسجيل 10 أهداف، بينهم هدف الفوز على الاتحاد الذي منح فريقه ثلاث نقاط هامة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة.


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