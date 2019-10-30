غوميز لـ جماهير #الهلال: الأسد لا يموت

المواطن - محمد سمعه

وجه الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال رسالة إلى جماهير أزرق العاصمة، وذلك بعد دعمهم للفريق عقب الخسارة من النصر الأحد الماضي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب غوميز عبر حسابه الرسمي في تويتر: شكرًا لكم على رسائلكم ودعمكم، فقط تذكروا أن الأسد لا يموت، ودائمًا يعود قويًا، أحبكم كثيرًا.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي الفتح غدًا الخميس، ويأمل الهلال في الفوز ومصالحة جماهيره بعد خسارة ديربي الرياض ضد النصر يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1.

وأبدى الجمهور الهلالي قلقه الشديد من الأخطاء الدفاعية لفريقه، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في لقائي الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، يُقدم النجم البرازيلي كارلوس إدواردو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واقترب إدواردو من تسجيل هدفه الـ50 في الدوري السعودي للمحترفين، في حالة إحراز هدف خلال مباراة الهلال والفتح المقبلة، حيث رفع اللاعب البرازيلي عدد أهدافه إلى 49، بعدما هز شباك النصر في المباراة الماضية.

ويتصدر البرازيلي إدواردو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 أهداف، ويطمح لمواصلة التألق وهز الشباك، أملًا في حصد لقب الهداف هذا الموسم.