غياب جوليانو يُفقد #النصر بريقه

المواطن - محمد سمعه

فقد نادي النصر بريقه، في المباريات الأخيرة التي غاب عنها اللاعب البرازيلي جوليانو؛ بسبب الإصابة.

وعاد اللاعب البرازيلي جوليانو للمشاركة في تدريبات نادي النصر بعد غياب وصل إلى 24 يومًا منذ توديع العالمي لبطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وقالت إحصائية: إن النصر لم يحقق أي انتصار في غياب جوليانو؛ حيث خسر من الحزم بهدف نظيف وتعادل بدون أهداف مع النادي الأهلي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن جوليانو زيّن تدريبات النصر بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن شارك في لقاء النصر والسد القطري يوم 16 سبتمبر الماضي في إياب دور الثمانية كآخر مباراة له.

ويستعد النصر خلال الفترة الحالية لمواجهة نادي الرائد في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، حرص الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش على توجيه رسالة إلى الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد تعاقد مجلس إدارة النصر مع شركة مياه ”نقي” لرعاية الفريق الأول.

وقال محمد الدويش عبر حسابه الرسمي في تويتر: توقيع العقود وحسب المادة 33 من لائحة الأندية الرياضية من اختصاص الرئيس التنفيذي للنادي، وهذه الصفة لم ترد في خبر توقيع عقد المياه أمس، إدارة النصر لا تُطبق اللائحة مع التحية للهيئة العامة للرياضة.