فالفيردي: نريد مواجهة ريال مدريد يوم 26 أكتوبر

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إنه لا توجد له مشكلة في حال تمت إقامة الكلاسيكو مع ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتحدث فالفيردي قائلًا: مُتبقٍ لنا فقط تسعة أيام على مواجهة ريال مدريد، ولا مانع لدينا من إقامة المباراة في موعدها خاصة لنُثبت أنه لا يوجد أي شيء يعيق إقامة اللقاء.

وأضاف فالفيردي: نحن نحترم ريال مدريد ونحترم قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبالفعل لن تُوجد أي مشكلة في حال تمت المواجهة يوم 26 أكتوبر.

وكانت تقارير صحافية إسبانية ذكرت أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفكر في تأجيل إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في إقليم كتالونيا معقل برشلونة.