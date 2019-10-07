فان دايك: لا ننظر إلى فارق النقاط الثمانية بين ليفربول والسيتي

المواطن - محمد سمعه

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعبي الريدز لا ينظرون إلى فارق النقاط الثمانية بينهم وبين مانشستر سيتي في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات فان دايك الذي قال: نحن الآن نفوز بالنقاط، ولكن أعتقد أن ليفربول لا يفكر في أي شيء آخر إلا في مبارياه والعمل على تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف فان دايك: لا نفكر في فارق النقاط بيننا وبين مانشستر سيتي، والمنافسة على الدوري الإنجليزي لا تزال طويلة، هناك مباريات في ديسمبر ويناير وأي شيء قد يحدث.

ويتواجد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بعد الخسارة من نادي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وبسؤال مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن إصابة صلاح، رد غاضبًا: “صلاح يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟!”.

وأضاف كلوب أن التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدًا، فعلوا ذلك للحد من سرعة محمد صلاح وبطريقة غير شرعية.

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثرًا بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.