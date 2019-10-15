فايننشال تايمز: هذا موعد طرح 3% من أرامكو بالسوق السعودية

فايننشال تايمز: هذا موعد طرح 3% من أرامكو بالسوق السعودية

2019/10/15
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه من المتوقع طرح حصة من أرامكو السعودية في سوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

كما توقعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري، وفقا لـ”العربية نت”.

وتسعى الرياض إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محلياً في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقاً للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليين أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويا. وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وجاء هذا بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ، ياسر الرميان، عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي “قريب جداً جداً”.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أوضح خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد يوم أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

 


هل قرأت هذا ؟
  • أرامكو تطرح برنامج لرفع نسبة توطين قطاع الطاقة إلى 90 % بحلول 2020
    •
  • نص لقاء بوتين مع العربية.. المملكة حليف استراتيجي وندين أي اعتداءات عليها وولي العهد مبادر ويلعب دورًا هامًا
    •
  • بوتين: ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية
    •
  • أرامكو تستعيد طاقة الإنتاج القصوى للنفط نهاية نوفمبر
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم