فتح باب القبول في 52 برنامجًا للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي1442هـ والتي تشمل 52 برنامجاً، وذلك خلال المدة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في التخصصات التطبيقية يوم الخميس 29 ربيع الثاني المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، كما حددت يوم 24 جمادى الأولى موعداً لإعلان المرشحين نهائياً لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت العمادة بأن البرامج المتاحة لمرحلة الدبلوم العالي تشمل 4 تخصصات في كل من الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد، المهارات اللغوية، الإعلام والاتصال. ومرحلة الماجستير تشمل 30 تخصصاً، منها 22 برنامجاً في التخصصات النظرية، وهي: الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الأديان والمذاهب الفكرية، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، التربية الخاصة، علم النفس التربوي، اللغويات، الأدب والبلاغة، الإعلام والاتصال، الأنظمة، القضاء، ومنها برامج تقدم لأول مرة في الجامعة، كالتربية الخاصة، والأديان والمذاهب الفكرية. كما تشمل البرامج المعلنة 8 برامج في التخصصات العلمية، وهي:الطاقة المتجددة، الميكاترونيكس والروبوتكس، إدارة الهندسة والتكنولوجيا، علم الحاسب، الواقع الافتراضي والألعاب، علم البيانات، التقنيات الأمنية، الماجستير المهني في المختبرات الصناعية.

أما مرحلة الدكتوراه فتشمل 18 تخصصاً هي: الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، الأنظمة، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، اللغويات، الأدب والبلاغة، منها برامج تطلق في الجامعة لأول مرة كبرنامج الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس.

وأردفت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية: إن الجامعة الإسلامية تحرص على جودة التعليم، وتوليه اهتماماً كبيراً وفي إطار ذلك حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي غير المشروط، كما تقدمت أغلب برامجها في مرحلة البكالوريوس للحصول على الاعتماد البرامجي، ويتم تهيئة برامج الدراسات العليا حاليا للتقدم للاعتماد البرامجي.

وفي إطار جودة التعليم والاهتمام بالمخرجات ومواءمتها لسوق العمل فقد كانت جميع البرامج المقدمة في الكليات العلمية واعدة ونوعية على مستوى المملكة، ومن ذلك ما تقدمه كلية العلوم برنامج “الماجستير المهني في المختبرات الصناعية” وهو برنامج فريد على مستوى المملكة.

كما تقدم كلية الحاسب برنامج “ماجستير علم البيانات” بالشراكة مع جامعة (Rutgers) في أمريكا، وبرنامج “تقنيات أمنية” بالشراكة مع جامعة (UTM) في ماليزيا. وبينت العمادة أنها قد أعدت دليلاً للقبول يحتوي على شروط القبول في برامج الدراسات العليا، كما يحتوي على الشروط الخاصة ببعض البرامج، بالإضافة إلى قائمة البرامج المتاحة، ومواعيد القبول والاختبارات والمفاضلة والترشيح، وآلية المفاضلة بين المتقدمين، ورسوم الدراسة للبرامج. موضحة بأنه في سياق العدالة والشفافية وتحقيق المعيارية في المفاضلة بين المتقدمين ستستمر العمادة -للعام الثالث على التوالي- في إجراء الاختبار التحصيلي الإلكتروني في التخصص المتقدَّم عليه، وذلك في جميع البرامج النظرية، في الفترة من 4/4/1441هـ إلى 13/4/1441هـ حسب المواعيد التي ستعلن لاحقاً، وسيكون اجتياز الاختبار بالحصول على (70) درجة، وعليه 50 % من النسبة الموزونة.

وأضافت: يلزم المتقدم على برامج الدراسات العليا دفع رسم تقديم غير مسترد قدره (300) ريال، ويتم تسديده عن طريق فاتورة إلكترونية تظهر له في بوابة القبول أثناء التقديم. كما أنه تم وضع رسوم دراسية لكافة المراحل ولكافة الدارسين، ويستثنى منهم المحاضرون والمعيدون في الجامعة الإسلامية، بالإضافة إلى استثناء 30 بالمائة من المرشحين في كل برنامج، على أن يكونوا من طلاب المنح الخارجية الذين هم على كفالة الجامعة الإسلامية، من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها. كما أوضحت العمادة أن بوابة القبول ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني في الموعد المشار إليه، وستتضمن البوابة نوافذ التسجيل، ودليل القبول، والإجابة على الأسئلة الشائعة، ووسائل التواصل والاستفسار.