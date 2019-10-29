فحص طبي يُحدد إصابة دا كوستا

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا، كشفًا طبيًّا، مساء اليوم الثلاثاء، على موضع إصابته سيتحدد على ضوء نتائجه البرنامج العلاجي.

وكان دا كوستا قد تعرض للإصابة في مفصل القدم اليسرى بعد التحامه مع حارس مرمى أبها، المغربي عبدالعالي المحمدي، خلال مباراة الفريقين الأخيرة، ولكنه اضطر لاستكمال الدقائق المتبقية، لاستنفاد فريقه التغييرات.

ويُحيط الغموض حول إمكانية مشاركة مروان دا كوستا في مباراة الاتحاد ضد الأهلي التي ستُقام، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.