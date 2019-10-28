فدا يا #هلال.. جماهير الحوت الأزرق تدعم فريقها بعد الهزيمة

المواطن - الرياض

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من جمهور الهلال دعمًا لفريقها بعد نتيجة مباراته أمس أمام النصر في ديربي الرياض ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الهلال بالأمس على يد غريمه التقليدي النصر هزيمة بهدفين مقابل هدف على أرضه وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الجماهير لتدشين وسم “فدا يا هلال”، لدعم الفريق في نهائي دري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق تأهل أيضًا بعد هزيمة كبيرة أمام السد القطري في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

“خلق الحب للهلال، وسيبقى الهلال”، “فدا وألف فدا، فرحتنا سنين، وبإذن الله في نهائي آسيا تبيضون الوجه”، هذه كانت ضمن تغريدات الداعمين للهلال بعد الهزيمة من النصر، في مباراة الديربي، في حين طالب مشجعون لاعبي الهلال ببذل المزيد من العرق لإعادة الكيان إلى مكانته المستحقة.

ولفت عدد من الجماهير إلى التراجع في أداء الفريق الهلالي الذي بات يدق ناقوس الخطر قبل نهائي دوري الأبطال، خاصة أن الفريق أمامه مباراة أخرى ضد الفتح في الدوري قبل لقاء أوراوا كما أن هناك مباراة ضد فريق عرعر في الكأس.