فرانس برس: فيصل بن فرحان لديه نظرة أوروبية غير تقليدية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الخارجية، إبراهيم العساف، من منصبه بعد أقل من عام على توليه المنصب نهاية ديسمبر 2018، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفاً له.

وقالت وكالة فرانس برس، أول وكالة أنباء في العالم، إن وزير الخارجية الجديد، الأمير فيصل بن فرحان، لديه علاقات قوية مع الغرب.

وسلطت الوكالة الضوء على أن الأمير فيصل، تربطه بالفعل علاقات قوية مع الحلفاء السعوديين التقليديين والولايات المتحدة، ويمتلك نظرة أوروبية غير تقليدية بالنسبة لنظرائه الذين خلفهم.

وعمل الأمير فيصل بن فرحان سفيرًا لدى ألمانيا، وقبلها مستشاراً ، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأعمال، وكان عضواً لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية.