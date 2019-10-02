فرصة ذهبية بين أيدي #الهلال بعد عامين من ضياعها

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في وضع قدم في الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب الفوز بالأمس على نادي السد القطري برباعية مقابل هدف في ذهاب دور نصف النهائي.

وتمكن نادي أوراوا الياباني من الاقتراب شيئًا فشيء من التأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز على نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني بثنائية دون رد في ذهاب دور الأربعة.

ومع وجود احتمالية لتقابل الهلال مع نادي أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ستكون الفرصة كبيرة أمام أزرق العاصمة من أجل الثأر من النادي الياباني، حيث تُوج الأخير بلقب الآسيوية على حساب أزرق العاصمة.

وسبق أن لعب الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وانتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، قبل أن يفوز الفريق الياباني في لقاء الإياب بهدف نظيف، ليتوج باللقب القاري.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مباراة الهلال وأوراوا الياباني، وعلق عليها قائلًا: “الذهاب: الهلال ضد السد 4/1، أوراوا ريدز 2: 0 جوانجزو إيفرغراند.. هل يتكرر نهائي 2017؟”.