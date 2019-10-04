فرص جديدة لطلبة الثانوية للدراسة بكبرى الجامعات العالمية من مبادرات مسك

المواطن - واس

أعلن مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلاً بمبادرة الزمالة والتدريب, فتح باب الانضمام مجدداً إلى برنامج “الإعداد للمرحلة الجامعية”، الذي يُعنى بتلبية طموحات الطلاب والطالبات في الالتحاق بواحدة من أفضل الجامعات العالمية، من خلال برنامج تأهيلي مكثف يرافق الطالب خلال تعليمه في المرحلة الثانوية، حيث تستمر فترة التسجيل للانضمام للبرنامج حتى 11ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر2019م، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ويقوم البرنامج على أساس تعزيز فرص قبول طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في نخبة من جامعات العالم تشمل جامعات “كولومبيا” و”ستانفورد” في الولايات المتحدة، و”أكسفورد” و”كامبريدج” في بريطانيا، بحيث يتم إلحاق الطلاب والطالبات في سلسلة من برامج التأهيل المكثف، لبناء الشخصية الجامعية لطالب المرحلة الثانوية، وتمكينه من العبور الآمن نحو التعليم الجامعي وبدء حياة أكاديمية مثمرة في الجامعة التي يطمح إلى الالتحاق بها.

وتستهدف المرحلة الأولى من برنامج “الإعداد للمرحلة الجامعية” طلاب الصف الأول ثانوي بإلحاق الطالب في صيف السنة الأولى في برنامج تدريبي يحاكي التجربة الأكاديمية المستقبلية داخل واحدة من الجامعات المرموقة عالمياً، ويمتد إلى سبعة أسابيع يعيش الطالب خلالها تفاصيل الحياة الجامعية، وينخرط في العديد من الأنشطة الأكاديمية داخل أروقة الجامعة.

وفي صيف السنة الثانية يلتحق الطالب بسلسلة من الدورات التدريبية، وتهدف إلى الرقي بالمهارات الأكاديمية للطالب ومساعدته في تخطي العقبات التي قد تواجهه حين التقديم على واحدة من الجامعات المستهدفة.

وخلال هذه المرحلة، يعمل كادر من المرشدين الأكاديميين على تهيئة الطلاب لخوض سلسلة من اختبارات القبول الجامعي، مثل (TOEFL, IELTS, SAT, AP, A Levels)، وتدريبهم على كتابة مقال الالتحاق بالجامعة، ومساعدتهم في تحديد الجامعة المناسبة لاهتماماتهم.

وفي المرحلة الأخيرة، يخصص برنامج “الإعداد للمرحلة الجامعية” مرشداً خاصاً لكل طالب، يساعده في تقديم طلب الالتحاق بالجامعة المستهدفة، واختيار الرغبات من مختلف التخصصات، وذلك بالتزامن مع تخرج الطالب من المرحلة الثانوية.

ويشترط البرنامج الذي تنظمه “زمالة مسك” مجموعة من المتطلبات التي يلزم توفرها لدى الطالب الراغب في الالتحاق بالبرنامج، تتضمن الانتظام في الصف الأول ثانوي خلال العام الدراسي الجاري (1441-1442هـ)، ونجاحه من المرحلة المتوسطة بمعدل لا يقل عن 90 %، والتمكن من استخدام اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويستمر استقبال الراغبين بالتسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني حتى التاسع من نوفمبر المقبل، مع تقديم خطابات التوصية، بالإضافة لتقديم نتيجة اختبار التوفل (TOEFL iBT) ، ويعقَب اختيار المرشحين واجتياز المقابلات إعلان النتائج النهائية في شهر يناير 2020.

ويأتي برنامج “الإعداد للمرحلة الجامعية” ضمن برامج مبادرة «مسك للزمالة والتدريب»، التي أطلقها مركز “مبادرات مسك” لتهيئة الطلاب والطالبات للمستقبل، وتمكينهم من الانخراط في برنامج التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية 2030.

وتتمتع مبادرة «مسك للزمالة والتدريب” بأكثر من 70 شراكة مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، لتقديم برامج تأهيلية في شتى المجالات، استفاد منها حتى الآن ما يزيد عن تسعة آلاف شاب وشابة في المملكة حتى نهاية عام 2018.

وتندرج “مسك للزمالة والتدريب” في عقد مركز “مبادرات مسك”، الذي يضم أيضا: منتدى مسك العالمي، مسك الابتكار، مسك القيم، التواصل المجتمعي. وتصب هذه المبادرات جميعاً في سبيل رعاية الطاقات والمواهب السعودية، وتمكين الشباب من خوض غمار الإبداع والابتكار، من أجل مستقبل أفضل للمملكة