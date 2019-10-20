فرنانديز يكشف سبب انخفاض معدل تهديفه

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز، سر انخفاض معدل تهديفه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته رضاه بالتعادل ضد أبها.

وحل الفيحاء ضيفًا على أبها في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل فرنانديز هدف التعادل في الشوط الثاني من كرة رأسية مميزة، ليرفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ13.

وتحدث فرنانديز عن مباراة أبها ضد الفيحاء قائلًا: “استعدينا بقوة ودخلنا المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط، حدثت بعض الأخطاء في الشوط الأول وتلقينا هدفًا”.

وتابع النجم التشيلي تصريحاته بعد مباراة أبها ضد الفيحاء قائلًا: “عدنا في الشوط الثاني وظهرنا بشكل مختلف وأفضل وعدلنا وكدنا نكسب ولكن الحظ لم يحالفنا، وبالمجمل النتيجة جيدة”.

وعن الفارق بين موسمه الأول، والذي شهد تألقه بشكل لافت والموسم الحالي، قال فرنانديز: “في موسمي الافتتاحي بالدوري كان هناك فرص هجومية أكثر للتسجيل ونجحت في تحويلها لأهداف، ولكن الآن الفرص الهجومية المتاحة أقل”.

واختتم روني فرنانديز تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “وأسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف متى سنحت لي الفرص”.

وكان روني فرنانديز قد نجح في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018 برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدفين عن نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة.