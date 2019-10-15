فرنسا: ظهور داعش في سوريا بات أمرًا محتومًا بعد العدوان التركي

فرنسا: ظهور داعش في سوريا بات أمرًا محتومًا بعد العدوان التركي

2019/10/15
الساعة 5:16 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، أن إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق بات أمرًا محتومًا بسبب العمليات العسكرية التركية.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن العدوان التركي على سوريا قد يقوض سنوات من قتال تنظيم داعش الإرهابي.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، إلى إدانة الهجوم التركي في سوريا، مطالبًا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات السلاح إلى أنقرة.

وكانت فرنسا من بين الدول التي طالبت تركيا بوقف العدوان العسكري على سوريا محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وشهدت الأيام الماضية فرار بعض سجناء داعش من السجون شمالي سوريا مستغلين العملية العسكرية التركية فيما تتواصل الإدانات الدولية لهذه العملية.


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