فريق هيئة تطوير عسير يناقش الكود العمراني ومصادر التلوث البصري بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

زار فريق من هيئة تطوير منطقة عسير محافظة أحد رفيدة للوقوف على مشروع الكود العمراني للمنطقة ومعالجة مصادر التلوث البصري حيث قام الفريق بعمل جولات ميدانية لمواقع تشمل التشوه البصري في وسط المدينة والشوارع الرئيسية التجارية على طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلطان والقرية القديمة في السوق القديم وسط المدينة وقرية جرش الأثرية وقرية آل هيف الأثرية بالمضيق.

وبدأت الزيارات لكافة المحافظات ابتداءً من يوم الجمعة الماضية حيث زار الفريق محافظات محايل عسير وبارق والمجاردة ويوم السبت زار محافظات تنومة والنماص ويستكمل يوم الأحد محافظات بيشة وتثليث ويوم الاثنين محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب فيما يواصل يوم الثلاثاء زياراته لمحافظات رجال ألمع والحريضة ويختتم زياراته يوم الأربعاء في محافظات القحمة والبرك على الساحل البحري، شارك الوفد في الزيارة محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب ورئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي وعدد من المختصين في الكود العمراني بالبلدية والمهتمون بالمجال العمراني والحضري والعمراني.