فسخ العقود وهروب اللاعبين .. أزمات تُهدد الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

مع بداية موسم 2019-2020 عانت أندية الاتحاد والفتح والفيصلي من مشكلات انضباط اللاعبين في التدريبات لعدة أسباب مختلفة.

وكانت البداية مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو الذي قرر فسخ عقده مع الاتحاد ومغادرة المملكة دون الحصول على إذن من النادي بعد تحويله إلى قائمة اللاعب الاستثماري قبل انطلاق الموسم.

وتكررت الأزمة مجددًا مع اللاعب التونسي عبدالقادر الوسلاتي وناديه الفتح، حيث توعدت إدارة الفتح اللاعب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وذلك بعد قيامه بمغادرة المملكة دون إذن من النادي.

وكان عبد القادر الوسلاتي رفض الاستمرار مع الفتح بعد تحويله إلى لائحة الاستثمار نظرًا لعدم احتياج المدرب له في الموسم الجاري.

وظهرت أزمة عدم التزام اللاعبين مع أنديتهم هذه المرة بين الفيصلي واللاعب إبراهيم غالب نجم النصر سابقًا الذي انضم إلى الفيصلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لكنه أراد فسخ العقد بسبب ظروفه الصحية.

وكشف وكيل إبراهيم غالب التفاصيل قائلًا: “اللاعب وقع عقدًا مع الفيصلي وخاض معهم فترة الإعداد، لكنه شعر بآلام في ركبته وقد نصحه أحد الأطباء بإجراء عملية جراحية لتنظيف ركبته، وبعدها سيكون بحاجة لراحة وبرنامج تأهيلي وطبي يمتد إلى 9 أسابيع”.

وأضاف وكيل لاعب النصر السابق: “إدارة الفيصلي طلبت الحصول على 320 ألف ريال سعودي بجانب تعويض مالي بدل ضرر قيمته 200 ألف ريال، لكننا رفضنا دفع هذا التعويض وموقفنا سليم تمامًا، وما يُثار في الصحف حول رغبة غالب في فسخ عقده مع الفيصلي للانضمام لنادٍ آخر عارٍ تمامًا عن الصحة”.

وتابع وكيل إبراهيم غالب: “اللاعب لم يُقرر الاعتزال حتى الآن، وموعد عودته للعب يعتمد على مدى تقبله البرنامج الطبي التأهيلي، لديه رغبة في العودة لكن الأمر صعب جدًا هذا الموسم”.