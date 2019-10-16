فعاليات وأقسام في معرض الصقور و”المواطن” توثق الحضور الكبير

المواطن - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

أُسدل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الستار، أمس الثلاثاء، على فعالياته التي انطلقت الجمعة الماضية في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور والصيد السعودي، وبحضور أكثر من 300 ألف زائر وزائرة.

وشهد المعرض خلال فترة الفعاليات حضورًا كثيفًا من الزوار الذين استمتعوا بالفعاليات العديدة التي شملتها أقسام المعرض التي بلغت أكثر من 30 قسمًا متخصصًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية شغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.

كما تضمن المعرض خلال أيامه الخمسة عددًا من الفعاليات والمحاضرات ومزادًا للصقور الذي جذب آلاف الزوار بمختلف شرائحهم، حيث وثقت “المواطن” صورًا تبين الحضور الذي كان من ضمنه الأطفال والنساء.

وشهدت الأمسية الأخيرة حضور الأمير خالد بن محمد بن فهد، وشيوخ القبايل شيخ شمر، وأبو اثنين على منصة الـ VIP، بالإضافة إلى الشاعر زياد بن نحيت.