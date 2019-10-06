فعاليات وطنية وبرامج تدريبية ومبادرات مجتمعية ضمن مشروع تبيان لوطن متلاحم

المواطن - ميسر البديوي

انطلق صباح اليوم الأحد 7 صفر 1441هـ، الموافق 6 أكتوبر 2019م مشروع «تبيان لوطن متلاحم»، الذي تنفّذه جامعة الجوف ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلاً في أكاديمية الحوار للتدريب على مدى أسبوع كامل، بحضور / الدكتور بدر الزارع مدير الجامعة بالإنابة، والدكتور/ عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجانبين، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بعزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقيت كلمة الجامعة ألقاها نيابة عن مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، / الدكتور بدر الزارع نائب مدير الجامعة، استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكدا على أهمية مشروع «تبيان لوطن متلاحم»، الذي يُنفّذ بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

وأشار الزارع إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات هذا الوطن، وهدف من أهداف رؤيته لترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني في وقت يواجه فيه العالم عدداً من التحديات الإقليمية والدولية التي تضع المجتمع السعودي أمام مسؤوليته في الحفاظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية، ومن هنا تبرز أهمية الحوار الهادف بين شرائح كافة المجتمع بهدف التعرف على الواقع وما يتضمنه من إشكالات وقضايا معاصرة تسهم في رصد خريطة الحوار والتوصل للأفكار العديدة والمتنوعة وتحليلها للوقوف على العائد الإيجابي منها، موضحاً أن شباب وشابات هذا الوطن هم دعائم المجتمع وركيزته الأولى للمستقبل وأساس نموه وتقدمه واستقراره.

ورفع الزارع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على دعمهما المتواصل لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

كما قدم نائب مدير جامعة الجوف الشكر إلى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على جهوده المخلصة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أنه يسير وفق استراتيجية علمية تشمل العديد من اللقاءات الحوارية الفكرية لمناقشة قضايا وطنية متعددة.

وأعرب الزارع عن أمله في بلوغ الأهداف المأمولة للمشروع بتحقيق مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر والإعلاء من قيم التسامح وصولاً لتحقيق التلاحم الوطني وتوثيق أواصر التواصل الاجتماعي ومحو الأهواء الذاتية وإعلاء شأن الصالح العام للوطن.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور/ عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز على أهمية مشروع «تبيان لوطن متلاحم»، الذي يأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين المركز والجامعة عبر تدريب وتأهيل كوادرها الوطنية وتطوير مهاراتهم المهنية لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب ومواجهة كل ما يهدّد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ إيماناً من المركز بأن ثقافة الحوار هي التي ستجنّب مجتمعنا الصراعات الفكرية، وتعزّز من أواصر الترابط بين كافة أفراده.

وقال الفوزان إن كافة الندوات والملتقيات والمحاضرات وورش العمل والمبادرات والمسابقات والمهرجانات والأنشطة الرياضية والبرامج التدريبية والحملات التوعوية التي ستتمخض عن المشروع جاءت ثمرة جهود كبيرة عمل عليها فريق المركز بشكل احترافي وفق أفضل الخبرات والممارسات المتراكمة لديه لسنوات مع توظيفه لأحدث الوسائل والتقنيات للوصول لكل ما من شأنه نشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التعصب والتطرف وتعزيز التلاحم الوطني.

وأكد الأمين العام للمركز سعادته وفخره وكافة منسوبي ومنسوبات المركز لوجودهم في منطقة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا كمنطقة الجوف وبين أهلها الكرام، مقدما الشكر لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري على ثقتهم الكبيرة في المركز لتنفيذ هذا المشروع، معربا عن أمله بأن يعود بالفائدة على أبناء وبنات منطقة الجوف الجامعيين بشكل خاص، والوطن بشكل عام، من أجل بناء مجتمع النهضة والمعرفة الذي يدعو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م.

بعد ذلك كرمت جامعة الجوف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلاً في الدكتور/ عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز الذي تسلم درعاً تكريمية بهذه المناسبة.

وتخلل حفل الافتتاح عرض مرئي عن أهداف مشروع تبيان الجوف وفعالياته والشخصيات المشاركة فيه، ثم تجول الحضور على أركان الفعاليات المصاحبة ومنها الركن الخاص بورشة صناعة المبادرات، وقدم الأستاذ إسماعيل العمري مدير عام أكاديمية الحوار للتدريب عرضاً تعريفيا عن بعض المبادرات، مبينا أنها موجهة لطلبة السنة التحضيرية بالجامعة، وتتضمن تقديم عدد من المبادرات المجتمعية التي تعزز من التلاحم الوطني والتسامح والتعايش وتنبذ التعصب والتطرف.

بعدها انطلق برنامج تدريبي بعنوان “الحوار الفكري”، بمشاركة نحو 80 طالباً وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة.