فواز القرني: لم نُعانِ بعد رحيل سييرا

المواطن - محمد سمعه

أعرب فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن سعادته البالغة، وذلك بعد فوز العميد اليوم على الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وذكر فواز القرني بعد المباراة: لم نعانِ بسبب رحيل خوسيه لويس سييرا؛ لأننا نسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل في المباريات.

وتابع القرني: لدينا لاعبون مميزون للغاية في الفريق، خاصة الأجانب والبرازيلي رومارينيو كان متألقًا بصورة كبيرة في مباراة الوصل اليوم.

وأضاف القرني: روح نجوم الاتحاد موجودة، ونتمنى وجودها أيضًا في مباراة العودة.

وكانت انتهت مباراة الاتحاد والوصل بفوز نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول في مباراة الاتحاد والوصل لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وسجل ويلتون هدف التعادل لنادي الوصل في لقاء الاتحاد والوصل بعد تمريرة مميزة من البرازيلي فابيو ليما عند حلول الدقيقة الثانية والخمسين من عمر اللقاء.

وبحث البرازيلي رومارينيو عن لقب نجم مباراة الاتحاد والوصل الأول، فنجح في ذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الثانية والتسعين، لينتصر الاتحاد بثنائية مقابل هدف خارج أرضه.

وتُقام مباراة العودة بين الاتحاد والوصل في جدة في الرابع من نوفمبر المقبل.