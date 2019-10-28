فوز #النصر أعاد الحياة للدوري

المواطن - مروة نبيل

أعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأمل للفريق في المنافسة على الصدارة، والمراكز المتقدمة بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثامنة.

النصر أعاد الحياة:

وقال الناقد الرياضي ماجد الفهمي: “النصر أعاد الحياة للدوري السعودي من جديد، ميزة البطولة لدينا أن المنافسين متنوعون، خاصة على المركز الأول والثاني حتى وإن جاءت فترات احتكره نادي أو ناديان، ولكن تكون المنافسة من الخلف قوية”.

وتابع: “الأندية الجماهيرية والتي لديها تاريخ في البطولات، يكون فيها منافسة قوية على الدوري، الشباب عندما فاز أحيا الآمال لأندية أخرى، والنصر حينما فاز أحيا الآمال لجميع الأندية في المنافسة سواء الشباب أو الوحدة أو الأهلي”.

عودة حمد الله:

وأضاف: “النصر عاد من الباب الكبير، مكاسب كبيرة حققها النصر من الفوز، ومنها عودة الهداف عبدالرزاق حمد الله من أوسع الأبواب، وتحديدًا بعد تسجيل هدفين في شباك الهلال، وتحقيق الفوز”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الهلال لم يكن سيئًا، بالعكس كان مرعبًا في الشوط المقبل، ولكن شهر نوفمبر سوف يرهق الهلال كثيرًا، والنصر سيسير بشكل جيد بعد الفوز على غريمه التقليدي وخارج ملعبه”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أرى أن الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة ستُحدد بشكل كبير معالم الدوري بالكامل فرق المقدمة والوسط وأواخر الترتيب”.

النصر يُحيي آمال الجميع:

وعلق الناقد الرياضي طارق النوفل، قائلًا: “بكل تأكيد فوز النصر أحيا الأمل من المركز الثاني حتى السابع، حتى الحزم دخل في مود المنافسة، الهلال كان منطلقًا بشكل كبير جدًّا، ولكن مشكلته دائمًا تأتيه حالة من التوهان الفني”.

واستكمل خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “الهلال يرى أنه ضمن المركز الأول، وعلى البقية أن ينافس على المراكز الأخرى، أبارك لنادي النصر مدربه عقلاني جدًّا، لديه لاعبون يظهرون في المباريات الكبيرة”.

وفي ختام تصريحاته قال: “بعض لاعبي الهلال بعيدون كل البعد عن مستوى نادي الهلال.. الزعيم لديه نوعية وخامة من اللاعبين قد لا تجدهم في أوروبا، والبعض الآخر دون المنافسة أو بالفكر الهلالي ينافس على جبهتين في الدوري وآسيا”.