فوز عسير لـ فرنسا على آيسلندا في تصفيات يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الفرنسي، الجمعة، من تحقيق فوز صعب على حساب منتخب آيسلندا بهدف دون رد، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

وخلال الشوط الأول قاتل المنتخب الفرنسي من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي آيسلندا.

وانتهى النصف الأول من مباراة فرنسا وآيسلندا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في إحراز هدف الفوز الوحيد للمنتخب الفرنسي من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة السادسة والستين.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المنتخب التركي.

وكان المنتخب الفرنسي خسر نهائي يورو 2016 على أرضه أمام منتخب البرتغال بهدف دون رد.