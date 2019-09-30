فيتوريا يُركز على التكتيك
في مران النصر

فيتوريا يُركز على التكتيك

2019/10/01
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء يوم الاثنين، حيث التقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، ثم أجرى فيتوريا عددًا من التمارين التكتيكية المتنوعة.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد، ضمن منافسات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأجيل مباراته ضد الفيصلي.

وكان من المقرر أن يواجه النصر نظيره الفيصلي، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة، قبل أن تعلن لجنة المسابقات، مساء الاثنين، تأجيل المباراة إلى يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل، لانشغال إستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض.


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