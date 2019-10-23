فيديوجراف.. أمانة حائل تطلق خدماتي 10/10

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إطلاق أمانة حائل برنامج “خدماتي 10/10”، وذلك تسهيلًا للتواصل وسرعة الإنجاز في خدمة المواطن والمقيم.

وبثت صفحة الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديوجرافًا توضيحيًا لطبيعة الخدمة التي يقدمها البرنامج الجديد، والتي تتمثل في 10 خدمات مميزة بينها النظافة والطرق والإنارة.