فيديو.. آل عباس يهز الشباك ويحتفل على طريقة القحطاني

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صالح آل عباس في هز شباك الفيحاء، ليحتفل بهدفه بطريقة خاصة.

وتمكن صالح آل عباس من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة أبها والفيحاء عند الدقيقة العاشرة من تسديدة مميزة، ليحتفل بنفس طريقة احتفال قائد الهلال السابق ياسر القحطاني.

ويلعب أبها والفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ14 بـ5 نقاط.