فيديو.. أجمل الحيوانات وأكثرها ندرة في رياض سفاري

المواطن - الرياض
أعلن موسم الرياض، أن فعاليات رياض سفاري تزخر بأجمل وأندر أنواع الحيوانات على مستوى العالم.
وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “من مختلف أدغال العالم وصحاريها، تزورنا أندر الحيوانات وأجملها في رياض سفاري، استمتع بزيارتها وعش أحلى الأوقات فيها”.
وأوضح أن شراء التذاكر يتم من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).
من مختلف أدغال العالم وصحاريها
تزورنا أندر الحيوانات وأجملها في #رياض_سفاري 😍
استمتع بزيارتها وعش أحلى الأوقات فيها 🧡
لشراء التذاكر:https://t.co/QX9hS8lNjK#موسم_الرياض pic.twitter.com/jmP3SnuF60
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 31, 2019