فيديو.. أجمل الحيوانات وأكثرها ندرة في رياض سفاري

فيديو.. أجمل الحيوانات وأكثرها ندرة في رياض سفاري

2019/10/31
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض، أن فعاليات رياض سفاري تزخر بأجمل وأندر أنواع الحيوانات على مستوى العالم.

وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “من مختلف أدغال العالم وصحاريها، تزورنا أندر الحيوانات وأجملها في رياض سفاري، استمتع بزيارتها وعش أحلى الأوقات فيها”.

وأوضح أن شراء التذاكر يتم من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).

 

 


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