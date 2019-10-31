فيديو.. أجمل الحيوانات وأكثرها ندرة في رياض سفاري

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض، أن فعاليات رياض سفاري تزخر بأجمل وأندر أنواع الحيوانات على مستوى العالم.

وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “من مختلف أدغال العالم وصحاريها، تزورنا أندر الحيوانات وأجملها في رياض سفاري، استمتع بزيارتها وعش أحلى الأوقات فيها”.

وأوضح أن شراء التذاكر يتم من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).