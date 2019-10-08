فيديو.. أخطاء هندسية تهدد مشروع جسر التوحيد بجازان هذه أبرزها!

المواطن - خالد الأحمد

رجح عدد من أهالي منطقة جازان وجود أخطاء هندسية في تنفيذ مشروع جسر التوحيد الذي يقع في قلب مدينتهم، والذي تعثر إنجازه منذ أكثر من 6 أعوام وتحديدًا بتاريخ 10/ 5/ 1435هـ، حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع حتى الآن إلى ما يقارب الـ95 بالمائة، ومن المتوقع تدشينه في أواخر شهر ديسمبر 2019م.

وأوضح عدد من أهالي المنطقة في تصريحات لـ“المواطن”، أن طريق الخدمة الجانبية أسفل الجسر بشارع المطلع، أصبح ضيقًا للغاية، ويحتاج إلى نزع ملكية عدد من العقارات التي لا تزال تعترض طريق الخدمة، وفي حال تدشين مشروع الجسر بالوضع الحالي من المتوقع أن المحال التجارية التي تقع بمحاذاة شارع المطلع ستحرم من مواقف السيارات التي كانت متوفرة سابقًا قبل تنفيذ مشروع الجسر!

وأضاف الأهالي، أنه ربما يكون هناك أخطاء هندسية في تنفيذ المشروع، كون بداية طريق الخدمة بشارع المطلع للمتجهين للدوار أسفل الجسر ضيقًا للغاية؛ الأمر الذي قد يتسبب بزحام وإرباك للحركة المرورية ووقوع عدة حوادث.

وأشاروا إلى أن أمانة منطقة جازان قامت مؤخرًا بنزع ملكية عدد من العقارات بشارع المطلع، بينما تجاهلت نزع ملكية العقارات الأخرى التي ما زالت تعترض طريق الخدمة بذات الشارع.

من جانبها وقفت “المواطن”، على موقع مشروع جسر التوحيد ورصدت بالفيديو والصور، وذلك بعد أن تلقت عدد من الشكاوى من أهالي المنطقة الذين شككوا بوجود أخطاء هندسية في تنفيذ المشروع، وعلى أمانة المنطقة الإجابة.

وناشد عدد من أهالي المنطقة ومُلاك المحال التجارية المتضررة مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومسؤولي أمانة جازان بالوقوف على مشروع جسر التوحيد، ودراسة ضيق طريق المطلع والعمل على وضع حلول عاجلة قبل تدشين مشروع الجسر.

يأتي ذلك بعد أن أكد الإعلامي محمد المواسي، من أهالي جازان، أن مشروع “جسر التوحيد” رصد 720 يومًا فقط لإنجازه، ولم ينتهِ رغم مرور 2000 يوم على بدء العمل فيه!، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية يوم أمس.

وأضاف المواسي، أن الميزانية كافية لإنشاء جسر ومعه جسر إضافي، مضيفًا أنه لا يمكن التحجج بالميزانيات في وجود 77 مليون ريال مرصودة لإنجاز الجسر.

في سياق متصل، سلط البرنامج الضوء على مطالب أهالي جازان إنجاز مشروع جسر التوحيد، بعد تعطله لأكثر من خمس سنوات.



يُشار إلى أن مشروع “جسر التوحيد” مكون من جزأين: رئيسي وفرعي وبلغت تكلفت تنفيذ الجسور الأساسية (56) مليون ريال، بينما بلغت تكلفته الإجمالية 77 مليون بعد تنفيذ مشروع مطالع ومنازل الجسر، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، وهو أول مشروع يتم تنفيذه بمدينة جازان ضمن 8 مشاريع للجسور سيتم العمل على تنفيذها مستقبلًا على مدى أكثر من 25 عامًا لفك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الحيوية.