فيديو.. أقصى طاقة استيعابية بمنطقة بوليفارد الرياض.. موسم أكبر من الخيال

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قبل قليل الوصول لأقصى طاقة استيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض.

وأضاف: “نعتذر للي ما لحق، ونوعدكم بموسم أكبر من الخيال”.

وتمتد منطقة الرياض بوليفارد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، حيث ستشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، أبرزها مسيرة الافتتاح، والسينما الخارجية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والغنائية والفنية المليئة بالحماس والإثارة، إلى جانب المطاعم المتنوعة، كما ستضم منطقة “الرياض بوليفارد” مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.